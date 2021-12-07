"مسحة كورونا" لرئيس جامعة أسيوط بأول مقر لإجراء مسحات داخل السيارة بالجامعة

فريق المحافظات

أفتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الاثنين، مقر خدمياً لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا داخل مستشفيات أسيوط الجامعية بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة، وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذي الدكتور إيهاب فوزي والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي ، والدكتورة عزة عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ومديرة معامل الدم المركزية ، والدكتور مصطفى فايز مدير مستشفى الطلبة .



وصرح الدكتور طارق الجمال أن تلك الخدمة تمثل إضافة جديدة للخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة من أجل التيسير على أفراد المجتمع الجامعي وغير الجامعي وذلك من الراغبين في إجراء المسحة سواء للتأكد من إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، أو لتقديمها إلى جهة رسمية أو لأغراض السفر ، مشيراً إلى أن تحليل المسحة يتم إجرائه بمعامل مستشفيات جامعة أسيوط ونتيجة المسحة تظهر خلال 24 ساعة وتخرج معتمدة بشكل رسمي من مستشفيات أسيوط الجامعة .



وأوضح الدكتور علاء عطية أن المقر ينقسم إلى شقين متقابلين الأول للراغب في إجراء المسحة من الأفراد المشاة أو ما يطلق عليها "ووك ثرو"، والجزء الثاني من الراغبين في إجرائها من داخل السيارة أو ما يطلق عليها " خدمة درايف ثرو " حيث تم تخصيص ممر مجهز لعبور السيارة يمكن من خلالها الأفراد المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط، من إجراء مسحة كورونا بدون الحاجة للنزول من السيارة ، موضحاً أن المقر يخدم كافة أفراد المجتمع من الراغبين في إجراء المسحة مع تقديم أسعار مخفضة لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين .



هذا ومن الجدير بالذكر أن جولة رئيس جامعة أسيوط للمقر الجديد، تضمنت إجرائه مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك لبيان الإجراءات المعنية .









ارشادات



جانب من افتتاح رئيس الجامعة للمقر



جانب من الافتتاح



خلال افتتاحح أول مقر خدمة درايف ثرو



رئيس الجامعة خلال اجراء المسحة



رئيس جامعة أسيوط خلال الافتتاح



رئيس جامعة أسيوط يجرى مسحة كورونا خلال افتتاح أول مقر خدمة درايف ثرو



رئيس جامعة أسيوط يجرى مسحة كورونا خلال افتتاحه أول مقر خدمة درايف ثرو



