محافظ بني سويف يُكرًم اثنين من المتميزين بوحدة الرصد الميداني

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كل من :إيهاب عبد العظيم مدير مركز معلومات التنمية والرصد الميدانى بمركز ومدينة بنى سويف، مصطفى محمد عبد القوى ، راصد ميدانى بمجلس قروي بياض العرب، حيث أهداهما المحافظ شهادة تقدير لتميزهما في عملهما بوحدة الرصد والمتابعة الميدانية، والتي كان قد تم تشكيلها للقيام بأعمال الرصد لكافة المشكلات بالقرى والاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعزة على خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذى من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات والمصالح والجهات الحكومية والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولي المجالس القومية المتخصصة..



تكريم احد فرق الرصد