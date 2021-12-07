محافظ الإسكندرية :مصر حققت نتائج غير مسبوقة فى مجال مكافحة الفساد

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد2021، والندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية" بمكتبة الإسكندرية.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء أشرف فاروق ممثل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عمرو الغريب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والقيادات الأمنية والرقابية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية وفئات المجتمع. وأكد أنه في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة بجميع مؤسساتها يبذلون أقصي الجهود لمكافحة الفساد.

وقدم المحافظ تحية إجلال وتقدير إلي هيئة الرقابة الإدارية، مشيداً بدورها القوي في ضبط منظومة العمل الإدارية بالجهات الحكومية، لمنع الفساد ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحفظ المال العام.

وأشار الشريف إلى أن الفساد الإداري ظاهرة عالمية، لذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد وتبلورت تلك الجهود في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإقرار ال9 من ديسمبر سنوياً كيوم عالمي لمكافحة الفساد.

وقال المحافظ أن مصر حققت نتائج غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد والتي نالت الإشادة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وخاصة عقب إطلاق فخامة السيد رئيس الجمهورية في عام 2014 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي تمثلت أهدافها في الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات وإرساء مباديء الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وكذلك سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

وبدوره أكد الدكتور مصطفي الفقي أن مصر حالياَ تشهد ثورة بناء في شتى النواحي والمجالات،لافتاً إلى أن مصر حباها الله برئيس مخلص وقف مع شعبه وقفة مباشرة،ويحاول بشتي الطرق القضاء علي الفساد.

وأضاف أن المصريين كل فترة يستيقظون علي ضربة من ضربات القضاء على الفساد بواسطة رجال هيئة الرقابة الإدارية وهو ما يؤكد أن مصر تتغير للأفضل صوب التقدم والنزاهة والشفافية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه،أن القيادة السياسية المصرية حريصة على القضاء على كافة أشكال الفساد من منابعه، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامناً مع الجمهورية الجديدة.

وأكد أن جامعة الإسكندرية تقوم بمحاربة الفساد بكل أشكاله، من خلال التحول إلى جامعة محوكمة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية، فضلا عن ميكنة كافة إداراتها خلال سنتين.

وأضاف قنصوه أن الجامعة تشهد الإنطلاق صوب العالمية من خلال فروع الجامعة في أفريقيا، والفروع الأخرى تحت الدراسة، فضلا عن الشراكات واتفاقيات التعاون والدرجات العلمية المشتركة مع كبرى الجامعات العالمية.

من جانبه أشار اللواء عمرو الغريب، أن الفساد أكبر عائق للتنمية، وظاهرة عالمية تصيب كل الدول وتؤثر علي الاقتصاديات وسياسات التنمية، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتخذت العديد من الخطوات فى هذا السياق، وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على مواجهة الفساد وتنفيذ القانون تحت قيادة قائد مخلص وامين ، ولفت الغريب أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة علي التعاون مع كافة الجهات للقضاء علي الفساد وإنفاذ القانون وإعلاء قيم النزاهة والشفافية في كافة الجهات والمؤسسات المصرية.