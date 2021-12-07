اليوم السابع
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محافظ الأقصر يجتمع بقيادات مجتمعية لمناقشة مكتسبات ما بعد حفل طريق الكباش..صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 08:11 م
محافظ الأقصر يجتمع بقيادات مجتمعية لمناقشة مكتسبات ما بعد حفل طريق الكباش..صور محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومسئولي وممثلي الفنادق والشركات والنقابات والقطاعات السياحية والأثرية المختلفة، وممثلين عن الشباب وذوي الهمم والإعلاميين، والمجتمع المدنى بالمحافظة، وذلك لتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى الاستفادة من المكتسبات التي حققتها احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش".

وقام المشاركون في الاجتماع بتوجيه الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للاحتفالية وخروجها بهذا المظهر اللائق، كما توجهوا بالتهنئة لمحافظ الأقصر ولكافة أهالي المحافظة على النجاح الباهر للاحتفالية والتي قامت بعمل ترويج سياحي كبير قد يمتد تأثيره لعدة سنوات قادمة لأهم مدينة أثرية في العالم.

كما تم خلال الاجتماع  فتح حوار مفتوح بين المحافظ والحضور لتفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة فئات المجتمع بالأقصر، حيث استمع المحافظ لعدد من المقترحات المختلفة وعدد من السلبيات التي وجهها الحضور أثناء الاجتماع ومنها بعض السلوكيات الخاطئة لسائقى الحنطور.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن الاحتفالية جسدت عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنوات، وأنه لا بد من مشاركة الجميع في المحافظة على المكتسبات التي حققتها الاحتفالية والعمل على وضع الأقصر في المكانة التي تستحقها وأن يكون الجميع خير سفير لمصر وحضارتها العريقة، لافتا إلى أن كافة السلبيات التي تم طرحها سيتم بحثها مع الجهات المختصة وسيتم دعوة الحضور لاجتماع آخر عقب العرض لهذه السلبيات، مؤكدا أن الجميع يرغب في ظهور الأقصر في أفضل صورة أمام ضيوفها من كافة دول العالم.

حضر الاجتماع نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة هدى المغربي، وعدد من القيادات التنفيذية المختلفة.

محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى لمناقشة مكتسبات طريق الكباش (1)
محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى 

 

محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى لمناقشة مكتسبات طريق الكباش (2)
محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى 

 

محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى لمناقشة مكتسبات طريق الكباش (3)
محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى 

 

محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى لمناقشة مكتسبات طريق الكباش (4)
محافظ الأقصر يجتمع بقيادات المجتمع الأقصرى

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