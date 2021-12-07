مجلس تنفيذى بنى سويف: تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية مراكز شباب ومدارس

بنى سويف هانى فتحى

وافق المجلس التنفيذي، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على تخصيص 12 قيراطا "أملاك دولة"، بعزبة كوم الرمل التابعة لمجلس قروي دلهانس مركز الفشن، بغرض إقامة مركز شباب عليها، لخدمة أبناء العزبة، بالإضافة إلى الموافقة تخصيص 12 قيراطا " تبرع" خارج الزمام بعزبة بهنساوي مركز اهناسيا ،بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها مع إطلاق اسم المتبرع عليها.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض زراعية " تبرع" بمساحة 31 قيراطاً بقرية بني حلة مجلس قروي بدهل بسمسطا، بغرض إقامة مجمع مدارس" ابتدائي، إعدادي وثانوي عام" عليها، بجانب الموافقة تخصيص مساحة 243متر بالدور الأرضى بالمبنى الإداري الجديد ملك الوحدة المحلية بالواسطى، لاستغلاله مقر لسجل مدني "لصالح قطاع الأحوال المدنية"، لخدمة أبناء مركز ومدينة الواسطى.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف،برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على مقترح إنشاء وحدة معلوماتية لنظم المعلومات الجغرافية، لتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية في صورة رقمية ذات طابع اقتصادي، حيث تختص الوحدة بتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة فيما يتعلق بأصول الدولة وأملاك الدولة العامة والخاصة بما يدفع بملفات تهم المواطن: كالتصالح والتقنين والاستثمار، وبما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي المملوكة ولضمان عدم التعدي عليها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها ، ودعم الجهود التنموية ، فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تخدم جهود إدارة الأزمات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ـاللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة ،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح والجهات الحكومية والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولي المجالس القومية المتخصصة.