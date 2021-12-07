لماذا نشعر بالأرق المستمر.. وما هى العلامات التى تدل عليه

كتبت نهير عبد النبى

الأرق من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون وهو عبارة عن اضطراب في النوم لا تستطيع من خلاله النوم بشكل جيد، مع الشعور بالتعب الشديد والإرهاق، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يختلف مقدار النوم الكافي من شخص لآخر لكن يحتاج معظم البالغين من سبع إلى ثمانى ساعات في الليلة.

وقد تشمل أعراض الأرق:



-صعوبة النوم ليلاً.

-الاستيقاظ أثناء الليل.

-الاستيقاظ مبكرًا جدًا.

-عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلاً.

-التعب أثناء النهار أو النعاس.

-العصبية أو الاكتئاب أو القلق.

-صعوبة الانتباه أو التركيز على المهام أو التذكر.

-زيادة الأخطاء أو الحوادث.

-مخاوف مستمرة بشأن النوم.

قد يكون الأرق هو المشكلة الأساسية، أو قد يكون مرتبطًا بحالات أخرى، عادة ما يكون الأرق المزمن نتيجة الإجهاد أو أحداث الحياة أو العادات التي تعطل النوم، ويمكن أن تحل معالجة السبب الأساسي الأرق، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يستمر لسنوات.

تشمل الأسباب الشائعة للأرق المزمن ما يلي:

-ضغط عصبي: يمكن للمخاوف بشأن العمل أو المدرسة أو الصحة أو الشئون المالية أو الأسرة أن تبقي عقلك نشطًا في الليل، ما يجعل النوم صعبًا، وأحداث الحياة المجهدة أو الصدمات مثل وفاة أو مرض أحد أفراد أسرته أو الطلاق أو فقدان الوظيفة - قد تؤدي أيضًا إلى الأرق.

-جدول السفر أو العمل: تعمل إيقاعاتك اليومية كساعة داخلية ترشدك لأشياء مثل دورة النوم والاستيقاظ والتمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم. يمكن أن يؤدي تعطيل إيقاعات الجسم اليومية إلى الأرق، وتشمل الأسباب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة من السفر عبر مناطق زمنية متعددة، أو العمل في نوبة متأخرة أو مبكرة، أو تغيير نوبات العمل بشكل متكرر.

-عادات النوم السيئة: تشمل عادات النوم السيئة الجدول الزمني غير المنتظم لوقت النوم، والقيلولة، وتحفيز الأنشطة قبل النوم، وبيئة النوم غير المريحة، واستخدام سريرك في العمل أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفاز، يمكن أن تتداخل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التلفزيون أو ألعاب الفيديو أو الهواتف الذكية أو الشاشات الأخرى قبل النوم مباشرة مع دورة نومك.

-الأكل كثيرًا في وقت متأخر في المساء: لا بأس بتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لكن الإفراط في تناول الطعام قد يجعلك تشعر بعدم الراحة الجسدية أثناء الاستلقاء، يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من حرقة الفؤاد ، وارتداد الحمض والطعام من المعدة إلى المريء بعد تناول الطعام، ما قد يجعلك مستيقظًا.

تشمل الأسباب الأخرى الشائعة للأرق ما يلي

-اضطرابات الصحة العقلية: قد تؤدي اضطرابات القلق ، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، إلى اضطراب نومك يمكن أن تكون الاستيقاظ مبكرًا علامة على الاكتئاب وغالبًا ما يحدث الأرق مع اضطرابات الصحة العقلية الأخرى أيضًا.

-الأدوية: يمكن أن تتداخل العديد من الأدوية الموصوفة مع النوم، مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو أو ضغط الدم، و تحتوي العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية - مثل بعض مسكنات الألم، وأدوية الحساسية والبرد، ومنتجات إنقاص الوزن - على مادة الكافيين والمنبهات الأخرى التي يمكن أن تعطل النوم.

-حالات طبية: وتشمل الأمثلة على الحالات المرتبطة بالأرق الألم المزمن والسرطان والسكري وأمراض القلب والربو ومرض الجزر المعدي المريئي وفرط نشاط الغدة الدرقية ومرض باركنسون ومرض الزهايمر.

-اضطرابات النوم: يتسبب توقف التنفس أثناء النوم في توقفك عن التنفس بشكل دوري طوال الليل ، مما يقطع نومك. تسبب متلازمة تململ الساقين أحاسيس مزعجة في ساقيك ورغبة لا تُقاوم تقريبًا لتحريكهما ، مما قد يمنعك من النوم.

-الكافيين والنيكوتين والكحول: تعتبر القهوة والشاي والكولا وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين من المنشطات، يمكن لشربها في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء أن يمنعك من النوم في الليل. النيكوتين الموجود في منتجات التبغ منبهات أخرى يمكن أن تتداخل مع النوم. قد يساعدك الكحول على النوم ، لكنه يمنع المراحل العميقة من النوم وغالبًا ما يتسبب في الاستيقاظ في منتصف الليل.