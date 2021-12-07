اليوم السابع
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كيف تحمى نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 08:00 م
كيف تحمى نفسك من خطر الإصابة بمرض السرطان أكل الخضراوات أحد النصائح الصحية
كتبت نهير عبد النبى

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مرض السرطان واحد من أخطر الأمراض التي يصاب بها البعض سواء أطفال أو كبار، كما أن له أنواعا كثيرة منها سرطان الرئة، سرطان الثدى، سرطان  القولون،  وغيرها، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic لا يوجد سبب محدد للإصابة بمرض السرطان، ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به ، وهنا يقدم الموقع بعض النصائح للوقاية من السرطان وهى:

 

1:لا تستخدم التبغ
 

يؤدي استخدام أي نوع من أنواع التبغ إلى اصطدامك بالسرطان، حيث  تم ربط التدخين بأنواع مختلفة من السرطان  بما في ذلك سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكلى.

و تم ربط مضغ التبغ بسرطان تجويف الفم والبنكرياس، حتى إذا كنت لا تستخدم التبغ ، فإن التعرض للتدخين السلبي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.يعد تجنب التبغ  أو اتخاذ قرار بالتوقف عن استخدامه  جزءًا مهمًا من الوقاية من السرطان. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الإقلاع عن التبغ ، فاسأل طبيبك عن منتجات الإقلاع عن التدخين وغيرها من الاستراتيجيات للإقلاع.

 

2: تناول نظام غذائي صحي

 

ضع في اعتبارك هذه الإرشادات:

 

-أكل الكثير من الفواكه والخضراوات.

-الحفاظ على وزن صحي.

قلل من تناول اللحوم المصنعة.

 

3: الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني
 

قد يقلل الحفاظ على وزن صحي من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.

النشاط البدني مهم أيضًا بالإضافة إلى مساعدتك في التحكم في وزنك ، فإن النشاط البدني بمفرده قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون.

 

4: احم نفسك من الشمس
 

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا  وواحد من أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها عن طريق :

-تجنب شمس الظهيرة، ابق بعيدًا عن الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً ، عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها.

-ابق في الظل، عندما تكون بالخارج ، ابق في الظل قدر الإمكان تساعد النظارات الشمسية والقبعة عريضة الحواف أيضًا.

-تغطية المناطق المكشوفة، ارتدِ ملابس فضفاضة منسوجة بإحكام تغطي أكبر قدر ممكن من بشرتك اختر الألوان الزاهية أو الداكنة ، والتي تعكس المزيد من الأشعة فوق البنفسجية مقارنةً بالقطن الباستيل أو المبيّض.

- استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 ، حتى في الأيام الم الشتوية.

 

 


السرطان

سرطان الرئة

مرض السرطان

امراض

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