اليوم السابع
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غيوم وانخفاض درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. بث مباشر وصور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:10 ص
غيوم وانخفاض درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. بث مباشر وصور حالة الطقس في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من محافظة بورسعيد وكثافة للغيوم يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد

 

شهدت محافظة بورسعيد، اضطرابا في حالة الطقس من غيوم في السماء وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع في الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط والتي تسببت في عزوف عدد من الصيادين عن ممارسة حرفتهم

كما استعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لموسم الشتاء، من خلال تكثيف الجهود في بالوعات المطر وتطوير شبكات الصرف الصحي بالتزامن مع التطوير الذى تشهده المحافظة بعدد من الأحياء.

شهد شاطئ بورسعيد، ارتفاعاً للأمواج وتيارات مائية تحول بين حصد الأسماك داخل الشباك خلال رحلاتهم اليومية التي يقومون بها منذ الصباح واستمر حتى الرابعة عصراً.

ويمتد شاطئ محافظة بورسعيد، بطول 5 كيلو متر على 5 أحياء "الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب". 

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء

 

مدرسة ببورسعيد العسكرية
مدرسة ببورسعيد العسكرية

 

غيوم ببورسعيد
غيوم ببورسعيد

 

شوارع بورسعيد اليوم الثلاثاء
شوارع بورسعيد اليوم الثلاثاء

 

الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد
الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد

 

الديوان العام لمحافظة بورسعيد
الديوان العام لمحافظة بورسعيد

 

 

 


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