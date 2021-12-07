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طقس الأقصر الآن.. غيوم كثيفة تنتشر فى السماء وأجواء باردة صباحاً

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 10:40 ص
طقس الأقصر الآن.. غيوم كثيفة تنتشر فى السماء وأجواء باردة صباحاً طقس الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر انتشار الغيوم الكثيفة فى سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، حيث غطت تلك الغيوم السماء وحجبها لقرص الشمس، وسط إستعدادات مكثفة ورفع درجة الاستعداد تحسباً لأية أمطار محتملة خلال الساعات المقبلة من قبل غرفة العمليات بديوان محافظة الأقصر، مع تحليق لرحلات البالون صباحاً بصورة طبيعية تماماً.

وظهرت الغيوم الكثيفة فى سماء مدينة الأقصر منذ الصباح الباكر، وسط حجبها لقرص الشمس مع توقعات بطقس متقلب خلال الساعات المقبلة، ومن جانبها، أعلنت محافظة الأقصر، عن حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد محافظ الأقصر أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة.

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

جدير بالذكر أنه تسود محافظة الأقصر فى تلك الأيام حالة من الطقس البارد فى الصباح الباكر وفى فترة الليل، أما فى فترة الظهيرة فتشهد المحافظة حالة من الطقس الدافئ الذي يجذب الأفواج السياحية من حول العالم لزيارة المعابد الفرعونية والمعالمم الآثرية نهاراً.

الغيوم الكثيفة فى سماء الأقصر
الغيوم الكثيفة فى سماء الأقصر

 

الغيوم تحجب قرص الشمس بالأقصر
الغيوم تحجب قرص الشمس بالأقصر

 

الغيوم تغطى قرص الشمس بالاقصر
الغيوم تغطى قرص الشمس بالاقصر

 

الغيوم فى قلب سماء الأقصر
الغيوم فى قلب سماء الأقصر

 

حالة الطقس والغيوم بسماء الاقصر
حالة الطقس والغيوم بسماء الاقصر

 

غيوم كثيفة تنتشر في السماء والجو بارد صباحاً
غيوم كثيفة تنتشر في السماء والجو بارد صباحاً

 


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