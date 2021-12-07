طعام شتوى شهير يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر فى الدم

كتبت مروة هريدى

السكرى هو حالة تستمر مدى الحياة، تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويعد التحكم فى المرض جزءًا مهمًا من إدارة هذه الحالة، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحى بما في ذلك طعام شتوى شهير يساعد في خفض مستويات سكر الدم، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، بدءًا من اتباع نظام غذائي صحي إلى شرب الكثير من الماء، ووفقًا لمؤسسة السكري في المملكة المتحدة، فإن أحد الأطعمة الشتوية الرخيصة التي يمكن أن تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم هو الباذنجان.

الباذنجان هو جزء من نظام غذائي متوسطي صحي، ويرتبط بتحسين إدارة نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، الخضار ذو اللون الأرجواني مصدر غنى بالألياف والفيتامينات الأساسية والمعادن وكذلك منخفض الدهون، كما أنه غذاء ذو ​​مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، مثل الباذنجان، ولكن بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لا تقدم خيارًا ذكيًا لمرضى السكر، بما في ذلك الشوكولاتة.

يعد الباذنجان طعامًا مثاليًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، كما أن الخضروات الغنية بالبوليفينول، ثبت أنها تحمي خلايا بيتا التي تصنع الأنسولين وتعزز نشاطها، بجانب ذلك يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من الألياف وهى فائدة أخرى لمرضى السكرى، والتي تبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل عام، حيث يمنع الامتصاص البطيء الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق الحفاظ على مستوياته.

تشير بعض الدراسات إلى أن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الباذنجان قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا، ولكن يفضل عدم تناوله مقليًا، بسبب قدرة هذا الخضار على امتصاص الزيت بسهولة.



الباذنجان غني بالالياف