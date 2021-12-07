صور .. تنظيم يوم ترفيهى لطلاب مدارس التربية الخاصة بواحة وهرم ميدوم

بنى سويف هانى فتحى

واصلت محافظة بنى سويف احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة لحضور اليوم الترفيهي التي نظمته المحافظة بالتعاون مع التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار بني سويف وإدارة التربية الخاصة، بمنطقة واحة وهرم ميدوم.

حضر الاحتفالية المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى ، رانيا عزت مدير عام السياحة، الدكتورة ماريا لوندي رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار بني سويف، أحمد ربيع مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم

تضمنت فعاليات اليوم الترفيهي "الذي أقيم تحت رعاية المحافظ" أداء طلاب مدارس التربية الخاصة فقرات فنية وغنائية ، بمحيط واحة ميدوم ، وتناول بعض الأكلات التي تشتهر بها القرى والمناطق المحيطة بالواحة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الطلاب من ذوي الهمم ومشاركتهم احتفالهم باليوم العالمي الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام

كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد شهد أمس الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي خصصته الأممم المتحدة في الثالث من ديسمبر كل عام ،حيث تضمنت الاحتفالية افتتاح معر ض منتجات ذوي الهمم وتقديم بعض الفقرات الترفيهية وتسليم بعض الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الحركية



بنى سويف تحتفل بمدارس التربية الخاصة



السكرتير العام لبنى سويف