رئيس جامعة كفر الشيخ يقدم التهنئة لطلاب الجامعة من أصحاب الهمم .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي،رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لطلاب الجامعة من أصحاب الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم.

جاء ذلك خلال انعقاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاجتماع الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

وأكد دسوقي، على استمرار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية والتوعوية في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المحلي، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع الحرص الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة وجهدهم المبذول، وشدد على تطبيق التأكيد على تواصل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم لمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة الجميع.

كما أكد المتابعة المستمرة لموقف عملية التطعيم وتوافر الجرعات بنقاط التطعيم الثمانية بالجامعة لتطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين والطلاب ومن هم دون سن الثمانية عشرة عاما.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لكافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من وضع الجداول الزمنية وإعلانها للطلاب، تجهيز القاعات مع تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، موجها بمتابعة الوضع الحالي للكليات للتقدم للاعتماد وتكليف السادة العمداء بتطوير وتقديم برامج تعليمية جديدة يحتاجها سوق العمل والصناعة سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، و العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين.



اجتماع مجلس عمداء كفر الشيخ



الدكتور عبداالرازق دسوقي رئيس الجامعة