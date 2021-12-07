رئيس جامعة بنها خلال استقباله عبد الرحمن عرام: الدولة حريصة على دمج ذوى الاحتياجات

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الطالب عبد الرحمن عرام بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، والذى شارك في احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد رئيس الجامعة، أن الدولة حريصة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع انطلاقا من حقوق الإنسان للأشخاص ذوي القدرات الخاصة والتي تضمنها المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال اللقاء بقدرات الطالب عبد الرحمن عرام المتميزة ومواهبه المتعددة خاصة فى مجال الإعلام، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم وتحفيز الطلاب المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات.

من جانبها وجهت مني شعبان والدة عبد الرحمن عرام، الشكر للدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن ابنها هو أول طالب دمج بجامعة بنها ويدرس الإعلام ويتمنى أن يصبح إعلاميا مشهورا.

يذكر أن الطالب عبد الرحمن عرام حاصل على 83% فى الثانوية العامة وأول طالب دمج بجامعة بنها والمتحدث الرسمي لأصحاب الهمم، وشارك في احتفالات قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



الدكتور جمال سوسة والدكتور ناصر الجيزاوى خلال لقاء الشاب عبد الرحمن