حملات تموينية موسعة بشمال سيناء لمتابعة الأسعار وتوفر أنابيب الغاز

شمال سيناء – محمد حسين

نفذت مديرية تموين شمال سيناء حملات متابعة للأسعار وتوفر انابيب الغاز، وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء فى بيان، تكثيف الحملات التموينية ومتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة، وتحرير المحاضر التموينية للمخالفين.

وتم المرور على الأسواق والمخابز ومتابعة بيع اسطوانات الغاز والأوزان، وتفقد الحالة التموينية ومتابعة صرف المقررات التموينية للتجار التموينيين وجمعيتى، والجمعيات التعاونية من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة لصرفها للمواطنين.

وفى سياق متصل، قامت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء بالمرور على مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها للوقوف على متطلبات مواطنى مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها من خدمات التموين، وسبل تسهيل تقديمها للمواطن، وكذلك تم الاجتماع بالمواطنين المستقرين بقرى أبو العراج والظهير ومعرفة طلباتهم لسرعة تلبيتها، وبالمرور على المشروع الخدمى لتغذية المدارس لمتابعة بداية إنتاج التغذية المدرسية والتأكد من صلاحية الخامات المستخدمة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.