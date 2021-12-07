جامعة جنوب الوادى تلغى حفل شاعرة بعد إصابة 11 طالبة بسبب التزاحم

صابر سعيد

أصيب 11 طالبة، اليوم الثلاثاء، بسبب التزاحم علي حفلة للشاعرة أميرة البيلي والتي كانت من المقرر أن تقام بالصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي ، حيث أصيبت الطالبات بحالات اختناق وكدمات نتيجة للتزاحم وتم إلغاء الحفل نتيجة تزاجم الطلاب وخوفا من انتشار عدوى كورونا بينهم.

وأسفر التزاحم عن إصابة كلا من رحاب صلاح عبد الحميد، 21 عاما، ورحاب عبد الحكيم حسين، 19 عاما، وأميرة أشرف عبد الرحيم، 20 عاما، ورباب رفعت عبد الحفيظ، 21 عاما، ورحمة عابدين محمد، 21 عاما، وكوثر عز محمد، 21 عاما، وخلود خالد علي، 21 عاما، ورحاب عبد الحكيم، وآلاء عزت نصر الله، 21 عاما، وآية حسني، 20 عاما، وأمنية خالد عوض، 18 عاما.

وقررت جامعة جنوب الوادي، إلغاء الحفل بسبب التزاحم الذي حدث بين الطلاب، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.