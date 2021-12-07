جامعة المنصورة تنظم الملتقى الأول للطلاب الوافدين .. صور

الدقهلية - مرام محمد

نظمت اليوم جامعة المنصورة فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين "حول العالم"، بكلية الطب البيطرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة مها عبده العشماوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على الوافدين بالجامعة، والدكتور سحر عبد الرحمن منسق الطلاب الوافدين بالكلية، وإشراف منال محمود بإدارة رعاية الطلاب بالكلية.

أدار الملتقى الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث تناولت الفعاليات عرض الطلاب لتاريخ بلادهم السياسى والثقافى والشعبى، وعرض نماذج من الأكلات الشعبية الخاصة بكل دولة، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكاريه مع الحضور.

وعلى هامش الملتقى، التقى عميد الكلية ومنسق الطلاب الوافدين بالكلية والمشرف العام على الوافدين، بالطلاب، وعرض فيه المشرف العام على الوافدين الخدمات التى تقدمها إدارة ونادى الطلاب الوافدين، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات والفعاليات.

ودعا المشرف العام على الوافدين، الطلاب للإندماج بصورة فعالة داخل المجتمع الجامعى والنشاط الطلابى، ودعا الكليات لتحذو حذو كلية الطب البيطرى فى التفاعل النشط مع الطلاب الوافدين.



الطلاب الوافدون



الملتقى الأولى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة



الملتقى الأولى للطلاب الوافدين



جامعة المنصورة تجمع الطلاب الوافدين في ملتقى حول العالم



جامعة المنصورة تنظم الملتقى الأول للطلاب الوافدين



فعاليات الملتقى



فعاليات الملقى الأولى للطلاب الوافدين