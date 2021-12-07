"ثقافة القليوبية" تناقش مشكلة الزيادة السكانية وخطورتها على التنمية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد بيت ثقافة طوخ، محاضرة للحديث عن خطورة الزيادة السكانية وتشكيلها أكبر تحدي للتنمية في مصر، لطلاب مدرسة عبدالحميد حسن التجريبية بطوخ.

وأدار اللقاء سليمان الزهيري، والذي أكد على خطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبي على معدلات التنمية، وتحميل البرامج الاقتصادية المعدة عبأ لا تتحمله أولى البرامج المعمول بها على مستوى العالم، وضرورة التوجيه نحو خفض معدلات النمو السكاني، ثم تحدث فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم من وعظ الأزهر الشريف عن المفاهيم الدينية الخاطئة ورؤية الدين في الحفاظ على سلامة المجتمع وموارده المتاحة.

كما عقد بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، محاضرة بعنوان "الصدق وكيفية غرسه فى نفوس الأطفال" ألقتها هبة محمد، أوضحت خلالها أن تعليم الأطفال الصدق منذ الصغر يبعدهم عن الكذب الذي إن تعوّدوا عليه سيبقى مرافقاً لهم حتى يكبروا، كما أنّ الإنسان الصادق يشعر بالقوة وعدم الخوف، فهو صادق فيما يقول بعكس الشخص الكاذب الذي يبقى خائفاً ومهزوزا.

وفى هذا السياق، نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها، محاضرتان الأولى حول برامج السوشيال ميديا، وأهم طرق تأمين الحسابات الشخصية المرتبطة بها، والثانية بعنوان أهم استخدامات برنامج word، إلى جانب ورشة تعليم تطريز بنادي المرأة بالقصر تدريب منى محفوظ، وورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية.

واستقبل قصر ثقافة بهتيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية، تعرفوا خلالها على الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، والمشاركة في جلسة قراءة تفاعلية بمكتبة الطفل إشراف ندا جمال، إضافة إلى إجراء تجربة علمية باسم "الماء موصل جيد للكهرباء" بنادي العلوم إشراف فارس عبد المعطي.

فيما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي للأطفال قصة "كيف تساعدك السماء" تأليف هيلين جاستالا، بصوت ريحاب وجيه، وورشة عمل نتيجة العام الجديد باستخدام ورق الفوم جليتر والورق المقوى تنفيذ علياء محمد، أعدهما قصر ثقافة كفر شكر.

المشاركين بورش قصور ثقافة القليوبية



جانب من الندوات



خلال أحد الورش