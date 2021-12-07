تنفيذى بنى سويف يوافق على إطلاق اسم أخصائى تمريض على قاعة بمستشفى ناصر العام

بنى سويف هانى فتحى

وافق المجلس المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على إطلاق اسم أخصائي التمريض "محمد عبد الحليم أبوبكر" على إحدى قاعات العناية المركزة بمستشفى ناصر العام، والذى توفى في السادس عشر من شهر سبتمبر الماضى، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 28 سنة، أثناء قيامه بأداء واجبه الوظيفي، وذلك تقديرا وتكريما له لما قدمه من إخلاص وتفان فى العمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعزة على خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذى من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديرى عموم المديريات والمصالح والجهات الحكومية والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولي المجالس القومية المتخصصة.