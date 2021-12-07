تموين الغربية تضبط 120 ألف عبوة توابل وكاتشب غير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 120 ألف عبوة توابل وكاتشب غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن بدون ترخيص بطنطا.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمخازن لأحكام الرقابة التموينية عليها وعلى السلع المعروضة للبيع.

وتشكلت حملة تموينية بقيادة وكيل وزارة التموين ضمت كلا من جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتش التموين، و تم ضبط عبوات توابل وكاتشب منتهية الصلاحية انتهاء يونيو و أكتوبر و نوفمبر 2021 داخل مخزن غير مرخص بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحيه اخرى تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 7200 علبة صلصة و5 أطنان زيت طعام وضبط محل تموينى لتصرفه في بيع سلع تموينية بمبلغ 16,450 جنيها.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومحلات البقالة التموينية لأحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة للبيع. وتشكلت حملة مكبرة قادها المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، ضمت اشرف شرف الدين و السيد الحواله ومحمد الباز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم مداهمة محل بقالة تموينية بمركز طنطا، وتم ضبط 7200 علبة صلصة و5 أطنان زيت طعام، كما تم ضبط محل تموينى لتصرفه في بيع سلع تموينية بمبلغ 16,450 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.