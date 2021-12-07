تعرف على لقاء محافظ أسيوط بوفد الكنيسة الإنجيلية الأمريكية والكندية

أسيوط فريق المحافظات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد كنسى من جنسيات أمريكية وكندية على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد وزيارة بعض محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وزيارة بعض الكنائس الانجيلية بالمحافظة .

حضر الاستقبال اللواء أحمد شوقى منسى مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وصموئيل باقى صدقة عضو المجلس الانجيلى العام للطائفة الإنجيلية بمصر.

رحب محافظ أسيوط بالوفد الكنسى الذى يضم ممثلين للكنيسة الإنجيلية بكنائس أمريكا وكندا ومصر معربًا عن سعادته بمقابلتهم خلال زيارتهم للمحافظة والتى تستمر لعدة أيام مشيرًا إلى قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والتى تتميز بالمحبة والتعاون فى كافة المجالات للنهوض ببلدنا الغالى مصر مؤكدًا وقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا خلف قائد التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستعرض أبرز الإنجازات التى تمت فى عصر الرئيس وبخاصة المشروعات التنموية والقومية التى تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة فى كافة القطاعات وبخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى غيرت وجه الريف المصرى ووفرت حياة كريمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع فى مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخى بين أطياف المجتمع المصرى وهو ما نراه جلياً من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

كما أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتى تضم محطتين هما "دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء مريم بقرية درنكة" موضحًا أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على إرث إنسانى ملكيته للإنسانية كما يسهم فى الحراك السياحى الثقافى والإقتصادى لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ هذا المشروع والانتهاء منه والنهوض بالنشاط السياحى خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا المشروع الهام.

كما وجه وفد الكنيسة الشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال والترحاب الشديد من أبناء المحافظة والذى وضح جليا خلال زيارتهم لبعض الكنائس بقرية النخيلة بمركز أبوتيج معلنين الصلاة من أجل السلام وأن يحفظ الله مصر وقائدها من كل مكروه وسوء وأن يسود الحب والسلام كافة ربوع البلاد مشيدين بحفاوة الاستقبال من أبناء المحافظة مسلمين وأقباط بقرى ومراكز المحافظة التى تم زيارتها ومشاركتهم الاحتفال المئوى لكنيسة المثال المسيحي.



محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية الأمريكية والكندية