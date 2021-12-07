محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه التشيكى بتكلفة 242 مليون جنيه

فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط، بتكلفة 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها.

رافقه خلال الجولة المهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن محروس رئيس حي شرق وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.



حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي واستمع لشرح تفصيلي لمكونات المحطة، وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية، حيث تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء.



كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ وتشطيب مبنى إداري ومعمل مركزي مزود بأحدث الاجهزة الدقيقة اللازمة، لعمل جميع التحاليل (العضوية، غير العضوية، الميكروبيولوجية) والذى يمثل المرجعية الرئيسية لجميع معامل الشركة من خلال العينات التي تصل إليه من جميع المحطات والشبكات، بمعرفة الإدارات التابعة لقطاع المعامل والجودة (المرافق - الشبكات - الخزانات - ضبط وتأكيد الجودة).



وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها، مشددًا على بذل المزيد من الجهد والإسراع للإنتهاء من كافه الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.





إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق



المحطة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي بحي شرق



محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي



محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه



محطة مياه التشيكي بحي شرق



محطة مياه



