تعرف على أوائل الطلبة على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرت منطقة المنوفية الأزهرية إدارة رعاية الطلاب،اليوم الثلاثاء،التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بنين على مستوي الإدارات التعليمية الأزهرية.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية ، بحضور عاطف سلام الوكيل الثقافي وتحت إشراف كل من حسام الدين زكريا مدير إدارة رعاية الطلاب، عاطف الشاهد الموجه العام عزة عبد الرؤوف الموجه الأول، ألاء أبو المعاطى رئيس قسم صندوق الخدمات بالمنطقة ، فاطمة الرخ والأستاذة سوسن أمين مسؤلى المسابقات بالمنطقة.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق معهد شبين الكوم النموذجي الإعدادي بالمركز الأول؛ وحل معهد كفر طلبوها الإعدادي في المركز الثاني، وجاء معهد عوزين الإعدادي في المركز الثالث.

هذا ويصعد الفريق الفائز بالمركز الأول إلى التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب المعاهد الأزهرية لتمثيل منطقة المنوفية الأزهرية، بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة. الجدير بالذكر أن المسابقة نُفذت بديوان عام منطقة المنوفية وشارك في تحكيمها عددا من الموجهين الأكفاء الذين انتدبتهم المنطقة لأعمال وضع الامتحانات وتصحيح الإجابات وتقييم الطلاب وبإشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.