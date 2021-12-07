اليوم السابع
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تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة .. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:05 ص
تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة .. صور تضامن كفرالشيخ تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي ب محافظة كفر الشيخ، ندوة بمقر نادى هيئة الشبان العالمية بدسوق، حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، وبحضور ممدوح الزعوليى، المدير المالي والإداري.

قالت ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة عن قضية مناهضة العنف ضد المرأة وخصوصاً قضية ختان الإناث والدوافع التي تؤدى الى ذلك مضيفه الى أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة ويؤدى الى الحاق الاذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية موضحة الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا، مؤكدة أن الهدف من تنظيم الندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع.

وأضافت ماجدة عمر،أن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل، وأشارت الى أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر المنافذ والأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة لحمايتهم من خطورة فيروس كورونا المستجد مع أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المشاركات في ندوة التضامن بكفر الشيخ
المشاركات في ندوة التضامن بكفر الشيخ

 

ضامن كفرالشيخ تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة
ضامن كفرالشيخ تدشن ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة

 

ندوات لمناهضة العنف ضد المرأة بكفر الشيخ
ندوات لمناهضة العنف ضد المرأة بكفر الشيخ

 

 


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محافظة كفر الشيخ

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العنف ضد المرأة

ختان الإناث

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