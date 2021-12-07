تحرير 2268 محضر تموين متنوع خلال 30 يوما بسوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية التموين بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بتحرير 2268 محضر مخالفة تموينية خلال الثلاثين يوما الماضية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 1971 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الشهر،و297 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على مواد تموينية، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية".

وأشار وكيل وزارة التموين الي استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.



محلات للطعمية



فراخ مجمده



محلات بيع الفراخ



سلع غذائية محفوظة



التفتيش على محلات البقالة



محلات بيع الطعمية



المنتجات السلعية المحفوظة



الحملة تحت حراسة الشرطة



التفتيش على محلات الفول



فحص تاريخ الصلاحية



التفتيش على محلات اللحوم



التنفييش على محلات بيع الاطعمه



التفتيش على المحلات التجارية بسوهاج