القومى للمرأة يختتم حملة "احميها من الختان" بلقاءات مع سيدات القرى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

اختتم اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصــر فعاليات حملة "احميها من الختان "ضمن أنشطة 16 يوماً، لمناهضة العنف ضد المرأة واستمرار لجهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي المجتمعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة، وتعزيز حقوقها الأساسية وحقها في العيش الأمن في مجتمع يحافظ على كرامتها وسلامة جسدها.

كما تم عقد لقاء تدريبي للشباب بعنوان "احميهــا أنت" على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2021 م، حيث تم إطلاق الحملة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 م بمحافظة الأقصر، وذلك لتوعية الشاب بأهمية المشاركة الفعالة في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، ورصد تلك المشاكل ومحاولة التصدي لها عن طريق التوعية الأسرية داخل القرى والنجوع حتى الوصول إلى المكافحة بالإبلاغ عمن يقوم بإجراء هذه العملية التي تؤثر بالسلب على بناتنا وحياتهم الزوجية مستقبلاً.

كما تم تنفيذ اللقاء الرابع اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 م بقاعة المجلس القروي بقرية الشغب بمركز إسنا بحضور عدد 50 شاب وبحضور أماني مدني المقررة المناوبة للفرع، وبحضور الواعظ الشيخ عمر محمد عمر من مديرية الأوقاف، وحضور عزيزة آدم رئيسة الوحدة المحلية لقرية الشغب.

كما حاضر في اللقاء رضا محمد محمود مدرب التنمية البشرية، والذي قام بالتدريب بشرح العنف وأنواعه المختلفة وأثاره المحتملة وخصوصاً العنف الجسدي ومنه ختان الإناث، وأيضاً عن العادات والتقاليد والرجولة واحترام الأخر وتبادل الأدوار.

كما قام باستخدام التمارين البدنية والذهنية للشباب للوصول بهم إلى فهم واستيعاب الطرق المختلفة لفهم قضية الختان وما لها من مخاطر على الفتيات.



جانب من الفاعلية (5)



جانب من الفاعلية (4)



جانب من الفاعلية (3)



جانب من الفاعلية (2)