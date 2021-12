الفريق أسامة ربيع: "قفلنا السكة على الطرق البديلة لقناة السويس"

كتب سمير حسنى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة فطنت منذ بداية جائحة كورونا بتأثيرها على حركة التجارة العالمية وبالتبعية النقل البحري فقمنا بعمل حزم تخفيضات واجتذاب سفن جديدة، حيث توقعنا توقف 16 % من حاويات الصين.

وعن أبرز الخطط التي تعمل عليها القناة، أضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح على اكسترا نيوز، "بعد قناة السويس الجديدة قفلنا السكك على الطرق البديلة اللى بتقول كل واحد هيعمل قناة الموضوع ده قفل خلاص، مضيفا: "بنزود 40 كيلو في الجنوب ونحسن نسبة الملاحة وبنزود العمق وازدواج في البحيرات المرة ، ومش معطلين الملاحة ولا نؤخر مرور السفن..أعمال الحفر شغالة والسفن بتمر".

وأمس، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER AIM" في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وتصدرت السفينة العملاقة" EVER AIM"حركة الملاحة من اتجاه الجنوب بحمولة كلية 241 ألف طن، حاملة على متنها 201656 حاوية مكافئة، وتعد السفينة هى الثالثة التي يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من12 سفينة من الفئة A يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي EVER GREEN، وهى السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE وتماثلها في الأبعاد والمواصفات الفنية.

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 مترا، فيما يبلغ غاطسها 16.40 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23992 حاوية.