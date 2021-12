قناة السويس تشهد العبور الأول للسفينتين EVER AIM و COSTA FIRENZE .. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الأحد، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER AIM" في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

وتصدرت السفينة العملاقة" EVER AIM"حركة الملاحة من اتجاه الجنوب بحمولة كلية 241 ألف طن، حاملة على متنها 201656 حاوية مكافئة، وتعد السفينة هى الثالثة التي يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من12 سفينة من الفئة A يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي EVER GREEN، وهى السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE وتماثلها في الأبعاد والمواصفات الفنية.

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 مترا، فيما يبلغ غاطسها 16.40 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23992 حاوية.

كما شهدت قناة السويس، اليوم الأحد، العبور الأول لسفينة الركاب COSTA FIRENZE في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من قبرص ومتجهة إلى عمان.

يبلغ طول السفينة 323 متر، وعرضها 36 مترا، فيما يبلغ غاطسها 8.5 متر، وترفع السفينة علم إيطاليا، وتحمل على متنها 1602راكب.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان وسام حافظ كبير مرشدين ممتاز، والربان خيري السيد كبير مرشدين للصعود على سفينة الحاويات EVER AIM والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة، كما أناب الربان خالد حسين كبير مرشدين للصعود على سفينة الركاب COSTA FIRENZE.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي، واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات الكبيرة حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالميا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات الخاصة بحركة عبور السفن السياحية عبر قناة السويس تشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة بما يعطي دلالة مبشرة على بدء تعافي قطاع السياحة والسفر والذي عانى من خسائر طائلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددا على التزام الهيئة بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتشجيع عبور السفن السياحية من بينها تخفيضات تصل إلى ٥٠% في حالة توقفها لمدة 72 ساعة في أحد الموانيء المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر أوالبحر المتوسط.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 64 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.1 مليون طن، بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 31 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما عبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت2 مليون طن.