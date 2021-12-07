الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس

الدقهلية - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها 274 الصادر في 6 ديسمبر سنة 2021، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس.

وجاء نص قرار محافظ الدقهلية، رقم 671 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، قررنا تعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس.

وتضمن القرار في مادته الأولى، تعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس، بحيث يتم تعديل عرض الشارع المطلوب من 8 أمتار إلى 6 أمتار حيث إن المنطقة منطقة سكنية قائمة بالمخطط الاستراتيجي، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الإلتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.