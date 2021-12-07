إقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا بالفرق الطبية المتنقلة بالغردقة.. صور

البحر الأحمر- عماد عرفة

شهدت الفرق الطبية المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بشوارع مدينة الغردقة، إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي اللقاح كورونا، بمناطق البريد الرئيسي وبيع المصنوعات.

وكان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تفقد وحدة صحة الأسرة بالأحياء، ومكتب صحة الغردقة، ومركز شباب الميناء بالغردقة، وبعض مواقع التطعيم المتنقلة بشارع شيرى وشركة بيع المصنوعات وبرفقته الدكتورة نرمين ناجي مديرالطب الوقائى لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة اتباع خطوط السير المحددة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم، كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني، وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.



اقبال المواطنين علي التطعيم بلقاح كورونا بالغردقة



الإقبال علي التطعيم بلقاح كورونا بالغردقة



تطعيم المواطنين بلقاح كورونا



جانب من اقبال المواطنين علي التطعيم بلقاح كورونا بالغردقة



جانب من الإقبال