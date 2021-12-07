إطلاق قافلة لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إطلاق قافلة "ضد الغلاء" لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التموين، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وشملت القافلة المنتجات الغذائية والسلع التموينية من مجمدات الدواجن واللحوم، وسلع " الزيت، والسكر، والأرز، والسمن "، حيث وجه المحافظ مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين بمراجعة كافة المنتجات وفحصها والاطمئنان على جودتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن القافلة تتكون من 15 سيارة ربع نقل، كمرحلة أولى من مبادرة " ضد الغلاء "، حيث تحمل كل سيارة حوالي 1.5 طن من المنتجات الغذائية والسلع التموينية، للبيع للمواطنين بأسعار منافسة للسوق، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتغطية كافة مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن كمية المنتجات المعروضة قابلة للزيادة حسب الإقبال وطلب المواطنين عليها، لرفع العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للجميع .



محافظ سوهاج يتابع جودة المنتجات



محافظ سوهاد يتفقد قافلة ضد الغلاء



15 سيارة مرحلة أولى بقافلة ضد الغلاء



15 سيارة مرحلة أولى بقافلة ضد الغلاء



محافظ سوهاج يتابع جودة المنتجات



محافظ سوهاج يتابع جودة المنتجات



محافظ سوهاج يتابع جودة المنتجات



15 سيارة مرحلة أولى بقافلة ضد الغلاء



15 سيارة مرحلة أولى بقافلة ضد الغلاء