اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 05:58 م
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إزالة 28 لافتة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بمدينة قنا

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 05:08 م
إزالة 28 لافتة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بمدينة قنا إزالة لافتات
صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة جميع اللافتات الإعلانية المخالفة وبدون ترخيص وسط مدينة قنا.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 28 لافتة بشارع الجمهورية، وميدان المحطة، وميدان البنزيون، وجارى إزالة جميع اللافتات المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات.

وحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بتكثيف الحملات بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وأوضح بيان صادر عن الوحدة المحلية أن إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بحصر جميع اللافتات الإعلانية المخالفة بمدينة قنا التي تجاوز عددهم 3000 لافتة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أصحاب المحال التجارية والعيادات والمكاتب بضرورة التوجه لمبنى الوحدة المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة للافتاتهم الإعلانية، وأنه لا تهاون مع المتخلفين عن الترخيص وسيتم إزالة اللافتات فوراً.


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