أمن الشرقية يحتفل بالطلاب ذوى الهمم بالزقازيق ويهديهم "عصا بيضاء"

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية أمن الشرقية احتفالا بمناسبة "اليوم العالمى لذوى الهمم" بمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق، بحضور رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم، و العميد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، محمد رمضان مدير عام التعليم العام، ووفد من ضباط مديرية أمن الشرقية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطنى و القرآن الكريم وبعد ذلك قدم طلاب وطالبات المدرسة فقرات شعرية وغنائية وطنية، وخلال الاحتفالية، نقل العميد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية تحيات اللواء وزير الداخلية، و اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية لأبنائنا الطلاب والطالبات بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن المشاركة فى الاحتفالية هى رسالة تضامن من وزارة الداخلية تحت شعار كلنا واحد التى تهدف إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية وإيمانا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما حرص على توزيع "عصا بيضاء" على جميع طلاب المدرسة هدية مقدمة من مديرية أمن الشرقية، والتقاط الصور التذكارية و الترحيب بكل طالب.

كما أعرب رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن سعادته بذلك الاحتفال، وقدم الشكر لجهاز الشرطة رمز الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والدور الذى يقدمه رجال الشرطة فى خدمه مصر ليلا ونهارا لتبقى مصر الغالية واحة للأمن والأمان.

واستعرض وكيل أول الوزارة الخدمات التى تقدمها الدولة المتمثلة فى وزارة التربية والتعليم لأبنائنا طلاب المكفوفين وضعاف البصر وذوى الاحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم المختلفة من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية للمعلمين للتدريب على كيفية التعامل مع الطلاب أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف النظر ودمجهم فى المجتمع.

وأكد "رمضان" أن الهدف الأساسى من الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم هو تشجيع المكفوفين من أبنائنا الطلاب والطالبات على استخدام العصا البيضاء فى حياتهم اليومية لضمان أمنهم وسلامتهم لكى تفرض على أفراد المجتمع المصرى أن يضعوا أنفسهم تحت صرف الشخص الكفيف وأن يقدموا لهم المساعدة.