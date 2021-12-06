محافظ الشرقية يكرم الأبطال الرياضيين والمتميزين علميا من ذوي الهمم

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بث مباشر باحتفالية محافظة الشرقية باليوم العالمي لذوي الهمم ، و تكريم الموهوبين رياضيا و علميا .

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه عن سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوى الهمم ، مؤكداً على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسيه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة بعد إطلاقه عام 2018م عاماً لذوي الهمم ، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوى الهمم .





جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف المحافظ أن محافظة الشرقية بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً لتقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم الشريك الأساسي والفعال بالمجتمع قائلا : أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدي الظروف والتغلب على أي مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لهدفه ويحقق النجاح المرجو .

وخلال كلمته أعلن محافظ الشرقيه أننا ملتزمون ومنفذون لجميع التكليفات الرئاسية والتي أسداها لنا وأعلن عنها أمس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إحتفالية قادرون باختلاف ، مقدماً الشكر للقياده السياسية على الدعم الذي توليه لذوي الهمم والقدرات ودمجهم بالمجتمع وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم في شتى المجالات.

وأشاد المحافظ بذوي الهمم والقدرات المتميزة وقال لهم لن نستطيع أن نوفيكم حقكم وقدركم فأنتم رفعتم إسم محافظة الشرقية في المحافل الدوليه والعالميه بفضل الله ثم مجهودكم وكفاحكم وعزيمتكم الفولاذية وكلي يقين أنكم قادرون علي صنع المزيد من النجاحات وتحقيق المعجزات فأنتم فخر للعالم أجمع.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد القراء من ذوي الههم ،كما تضمنت الإحتفالية تقديم تواشيح وإبتهالات وفقرات غنائية وشعرية ورياضية وتجارب إيجابية لأصحاب القدرات والهمم نالت إستحسان الجميع.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن إمتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركتة إحتفالية المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ونادي الصفوة الرياضي باليوم العالمي لذوي الهمم وتكريم المتميزين علمياً وفنياً ورياضياً منهم لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الإنتصارات والفوز بالميداليات الذهبية بعد أن نجحوا في التغلب علي الإعاقة والمشاركة في المسابقات العلمية والرياضية.

كما شهدت الإحتفالية تكريم محافظ الشرقية لعدد 47 من ذوي القدرات والهمم منهم 22 من المتفوقين فنياً وعلمياً في مسابقات الإنشاد الديني والشعر والغناء والحاسب الآلي والفن التعبيري وتكريم 25 من المتفوقين رياضياً والحاصلين علي مراكز متقدمة في العاب ( رفع الاثقال – البارا تايكوندو – كره القدم – الكاراتيه – كرة الطائرة جلوس) بمنحهم شهادات تقدير وأوسمة تميز وإستحقاق تقديرا لتفوقهم العلمي والرياضي وتشجيعاً لهم علي مواصلة المزيد من تحقيق الإنتصارات.