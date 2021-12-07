أسوان تدشن حملات توعوية عن أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

أسوان – عبد الله صلاح

دشنت إدارة الثقافة الصحية بمحافظة أسوان حملات توعوية عن أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال وذلك داخل العديد من المدارس والجمعيات الأهلية والأماكن العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، إستعدادا لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى 19 ديسمبر المقبل تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية فقد تم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي سوف تستمر على مدار 4 أيام فور بدء فعالياتها، مشيراً إلى أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية بقيادة الدكتور محمد على تواصل تنفيذ الندوات التوعوية لتعريف المواطنين بضرورة تطعيم الأطفال ضمن الحملة القومية القادمة وذلك من خلال الفرق الثابتة والمتحركة ، ويتم التطعيم من منزل إلى منزل.

وأضاف إيهاب حنفى بأن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من عمر يوم وحتى 5 سنوات ، وتم التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات فى ظل الظروف الراهنة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .