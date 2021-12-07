صحة الدقهلية تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال من 19 لـ 22 ديسمبر

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة الطب الوقائى بعقد اجتماعات مستمرة مع مديرى الإدارات الصحية، ووكلاء الوقائى ومسئولى التطعيمات ومراقبى التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة والمزمع انعقادها فى 19 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 4 أيام بالمحافظة، ومناقشة خطة العمل والتعليمات الخاصة بالحملة.

وأشار مكى، فى بيان له،إلى أن المستهدف تطعيمه حوالى مليون طفل من المصريين وغير المصريين عن طريق الفرق الثابتة والفرق المتحركة من شقة إلى شقة بالريف والحضر.

وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة،

و أوضح مكى أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ومن شقه لشقة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الدقهلية، جاء ذلك فى إطار فى إطار خطة الدولة بالاستمرار فى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.