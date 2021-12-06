60 طالبا بجامعة سوهاج يشاركون فى ورشة "لقاء الابتكار" ضمن مبادرة ابتكر وحقق حلمك

سوهاج محمود مقبول

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إنجاز مصر، ورشة عمل أون لاين بعنوان "لقاء الابتكار"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الورشة تأتى ضمن فعاليات مبادرة "ابتكر وحقق حلمك"، وقد تم تنفيذها لطلاب الجامعة على تطبيق zoom.

وأضاف عبدالخالق، أن الهدف من الورشة هو نشر ثقافة الإبداع وتعزيز مهارة التفكير النقدي لدى الطلاب، بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على التفكير المبدع خارج الأطر التقليدية، وذلك من أجل تأهيلهم لمواجهة سوق العمل وشغل المناصب الريادية في عالم ريادة الأعمال، موضحاً أن المبادرة سيتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تدريب أون لاين، بعدها يتم تصعيد مجموعة من الطلاب المتميزين، ستقوم الوزارة باختيارهم للمشاركة في المرحلة الثانية .

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الوزارة قد أطلقت مبادرة "ابتكر وحقق حلمك"، ليتم تنفيذها على مرحلتين، حيث نظمت الجامعة ورشة عمل المرحلة الأولى بمشاركة ٦٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، مؤكداً على أن الجامعة تتبنى هذه المبادرات تحقيقاََ لدورها المجتمعي في تأهيل الطلاب لسوق العمل واكتشاف مواهبهم ومؤهلاتهم التي تميزهم، ودعمهم في بحثهم عن المجالات المناسبة لقدراتهم.

وأوضح هاني بديوي مدير النشاط العلمي، أنه في المرحلة الثانية للمبادرة سيتم تنظيم معسكر للمتميزين ليمثلوا اسم الجامعة، وسيقام بإحدى المدن الشبابية بمدينة الإسكندرية.