وكيل صحة بورسعيد يعلن بدء حملات تطعيم طلاب المدارس ضد كورونا بلقاح فايزر

وأضاف "أبو هاشم" في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ‏ببورسعيد، لتنظيم إجراءات تطعيم الطلاب فى الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة بالمدارس بلقاح "فايزر" وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.‏

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتى تنفيذاً للسياسة العامة للدولة والتى تهدف للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب، موضحاً أن القرارات الصادرة عن إجتماع رئاسة مجلس الوزراء والتى تقرر فيه تطعيم الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، جاءت ‏تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من إنتشار العدوى وإنتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات‎.

وفي سياق مختلف، كانت قد تم زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بمنع دخول المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا بداية من أول الشهر الجاري، وتم رفع درجة الإستعداد بكافة المنشآت الطبية التابعة للمديرية بأنحاء المحافظة.