وكيل صحة الغربية يتفقد السيارات المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحلة

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين بالمحلة الكبري، وبرفقته الدكتورة احمد محسن مدير إدارة القوافل، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية.

كما تفقد اتباع خطوط السير المحددة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم، كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.