وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد أسوان المطور.. صور

أسوان عبد الله صلاح

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم، الإثنين، مكتب بريد أسوان القديم "البوستة القديمة".

واستمع الوزير لشرح حول المبنى، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل هذا المبنى التراثى الذى يقع وسط مدينة أسوان، ليحتفظ بطرازه المعماري الفريد، وفى الوقت نفسه إدخال أحدث تكنولوجيا لإرضاء العملاء.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبنى مكتب بريد فى محافظة أسوان، تم إنشاؤه سنة 1895 كان تحت مسمى قسم البريد، وأظهرت الصور نجاح خطة التطوير فى الحفاظ على الطراز المعمارى الفريد للمكتب.

وعلق الوزير: "تذخر مصر بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها، وتؤكد عراقة حضارتها، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث يمتلك البريد المصرى عددًا من المكاتب المنشأة منذ أكثر من 100 عام والتى تتميز بطرز معمارية رائعة تنتمى للحقب التاريخية التى تنتمى إليها تلك المكاتب".

وتابع: "بدأنا خطة لتطوير المكاتب التاريخية ورفع كفاءة الخدمة بها، وكانت نقطة البداية من محافظة أسوان التى تفيض بمعالمها العريقة، انتهت أعمال التطوير بالفعل بأحد المكاتب وأسعدنى جدًا ما طالعت على وسائل التواصل من رضاء المواطنين عن الترميم وسعادتهم به حيث سيتم افتتاحه قريبا".