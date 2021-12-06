نائب محافظ الأقصر فى حوار حول السياحة مع أعضاء هيئة تدريس قسم التاريخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مع وفد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور عبد الحميد شلبى رئيس القسم بالكلية، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر.

استمع نائب المحافظ لآراء أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى حوار مفتوح وودى عبروا خلاله عن إعجابهم بالمحافظة السياحية الأقصر وروعة وعظمة معالمها الأثرية وما تذخر به من كنوز تاريخية، واستعرض نائب المحافظ مقومات المحافظة وما تتمتع به من إمكانيات أثرية وسياحية متميزة، كما قدم شرحاً موجزاً عن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأعرب أعضاء الوفد من قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة الأزهر، عن إعجابهم بما شاهدوه خلال زيارتهم للأقصر وما لمسوه من تطوير بالمحافظة، كما قدموا عددا من الاقتراحات الخاصة بتطوير المناطق الاثرية والسياحية، وفى نهاية اللقاء قدم الوفد درع الكلية لنائب المحافظ.

وكان قد استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، امس الأحد، سفير كندا فى مصر السيد لويس دوماس، الذى يزور المحافظة برفقة وفد من السفارة الكندية، والسيدة فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين المصرى والكندي.

وأعرب السفير الكندى خلال اللقاء، عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، مشيدا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش، ومعربا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، كما استعرض السفير خلال اللقاء أوجه التعاون الحالية والمشروعات التى يتم تمويلها من الجانب الكندى وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارت الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والتى تتوافق مع جهود الدولة المصرية فى التنمية.



زيارة أعضاء هيئة تدريس قسم التاريخ بالمنصورة بجامعة الأزهر للأقصر



لقاء نائب المحافظ مع أعضاء هيئة تدريس قسم التاريخ بالمنصورة بجامعة الأزهر