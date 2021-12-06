موسم الفوارغ يغزو أسواق السمك بدمياط.. الكيلو يبدأ من 30 جنيها (فيديو)

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان موسم الفوارغ يغزو أسواق السمك بدمياط .. الكيلو يبدأ من 30 جنيها.

وانتشرت أسماك الفوارغ بأسواق دمياط وهى احد انواع الأسماك التى يقبل عليها أبناء محافظة دمياط وتعتبر اكلة شعبية توافر خلال شهر ديسمبر حتى منتصف يناير من كل عام هى أسماك تباع بأسعار فى متناول الجميع.

ويبلغ سعر كيلو الفوارغ بعد تفريغها من البطارخ 30 :40 جنيها للكيلو الواحد ويبلغ سعر الكيلو جرام بدون تفريغ البطارخ 60 جنيها .

و البطارخ بعد تفريغها لمحلات ومطاعم المأكولات البحرية بسعر 350 جنيها كما يتم تمليح البطارخ ايضا فى محلات بيع البطارخ و يتراوح سعر الكليو جرام 400:600 جنيها حسب الموسم وحسب انواع الأسماك.

ويفضل ابناء محافظة دمياط شراء أسماك الفوارغ خلال هذه الفترة من العام لعمل الصيادية الدمياطى والمقلى والمشوى والسنجارى.

ويتوافر ايضا انواع أخرى من أسماك البلطلى يبدأ السعر من 20: 35 جنيه للكيلو جرام ويبلغ سعر الجران من 30: 55 جنيها زيترازح سعر الجمبرى السويسى من 100 : 150 جنيه جنيها الكيلو والكابوريا من 40 :80 جنيه للكيلو جرام حسب الحجم.