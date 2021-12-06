مدير تعليم المنوفية يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد منذ قليل هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية عن المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021 / 2022 بعد انتهاء الانتخابات التي أجريت اليوم تحت إشراف سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف العام على الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية وحضور سلوى مدين موجه عام التربية الاجتماعية وحسام الشنواني مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية و أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمد عصام فوزي خليل ( إدارة السادات التعليمية ) بمنصب الأمين بينما فاز الطالبة رنا هاني محمد ناصر بمنصب الأمين المساعد فيما فاز الطالب أحمد محمد كمال الدين مشعل ( إدارة الباجور التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعي .

وفي سياق متصل فاز الطالب يوسف أحمد محمد عمران ( إدارة سرس الليان التعليمية ) بمنصب المقرر الديني والثقافي بينما فازت الطالبة أميرة يحيى شوقي محمد حسين ( إدارة السادات التعليمية ) بمنصب مقرر اللجنة الرياضي فيما فازت الطالبة فاطمة مصباح أحمد السيد ( إدارة أشمون التعليمية ) بمنصب المقرر العلمي للجنة كما فازت الطالبة صفوة خالد السيد ( إدارة قويسنا التعليمية ) بمنصب المقرر الفني للجنة .



كان تعليم المنوفية قد أعلن أمس الأحد تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي .











