مدرسة لغات ومجمع خدمى ورزاعى ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية قمبش ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

زار" اليوم الاثنين" الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ مركز ببا،لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها في مبادرة حياة كريمة بقرية قمبش ، ورافقه خلالها : مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا

تفقد نائب محافظ بني سويف سير الاعمال الجاري تنفيذها بمشروع المجمع الخدمي بقرية قمبش، ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، طنسا ،هلية، صفط راشين، سدس الأمراء" ،والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين ،شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي.

كما تابع " سلامة" الموقف التنفيذي وسير العمل في مشروع إنشاء مجمع قمبش الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء المدرسة الرسمية للغات بقمبش "إنشاء جديد"، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيهاً على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع (2 رياض أطفال، 6 فصول ابتدائي،3 إعدادي،3 للثانوي العام) بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، ضمن 29 مشروعاً يتم تنفيذه فى قطاع التعليم بقرى مركز ببا