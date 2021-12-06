محافظ بني سويف يشارك ذوى الهمم احتفالهم السنوى باليوم العالمي للإعاقة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الاحتفالية الخاصة بذوي اليوم الإعاقة، والذى نظمته المحافظة "إدارة شؤون ذوي الإعاقة "بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، تحت شعار "معا نجعل الإعاقة طاقة "في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر كل عام .

تضمنت الاحتفالية افتتاح المحافظ لمعرض منتجات ذوي الإعاقة، الذي أقيم على هامش الفعالية، مشيدا بالمعرض الذي يضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية الفنية والموبليا، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات التي أظهرت مدى حرفية ومهارة ذوي القدرات الخاصة، مشيراً إلى أهمية تلك المعارض التي تعتبر خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة، في سبيل تعزبز دمجهم مجتمعيا وتحسين مستواهم معيشيًا وتعليميًا وثقافيًا.

وعقب تفقد المعرض توجه المحافظ لقاعة الاحتفالية ،لمشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية، بجانب بعض الفقرات المسرحية التي قدمها طلاب مدرسة النور للمكفوفين وجمعية أغصان الزيتون ومدرسة الأمل بالواسطى وغيرها من الفقرات والأنشطة التي حازت على استحسان الحضور وأظهرت مواهب وقدرات ذوو الهمم في الجوانب والمجالات الفنية والغنائية.

حيث أعرب محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة ،الذى خصصته الأمم المتحدة فى الــ 3 من ديسمبر كل عام، بهدف تقديم الدعم لقضايا الإعاقة والتأكيد على حقوقهم فى كافة المجالات والنواحى، لافتا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التى قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

كما أكد المحافظ أن ملف دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتى فى مقدمة ركائز خطة المحافظة، مشيرا إلى أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة ،خاصة فى ظل امتلاكها قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية، ،لاسيما مع الاهتمام والدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية لهم من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم فى المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، وهو ما تجسد في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، وحرص خلالها سيادته على تفقد الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، ولقائه بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف كانت سباقة في مجال توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم ، مشيرا إلى توجيهاته السابقة بإضافة معايير الإتاحة الخدمية بالمنشآت الجديدة والمشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها أو الجاري تنفيذها ، مع إنشاء ممرات للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الخدمية على مستوى المحافظة، في مرحلة إعداد التصميم المعماري والإنشائي "طبقا لكود الإتاحة " ، وذلك لتوفير كافة وسائل الراحة وتسهيل حركة السير لهم ومحاولة دمجهم في الحياة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه تم إتاحة كافة التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش السفلي "تحت شعار الكورنيش صديق لذوي الهمم "والذي تضمن إنشاء 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة و حمام مجهز لهم بكل دورة مياه بالمنطقة، وهو ما تم مراعاته في التصميم المعماري والإنشائي للكورنيش ، والذي يعتبر خطوة عملية نوعية ضمن مبادرة بني سويف صديقة لذوي الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه عبر مدير شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، عن تقديره الكبير للمحافظ "د. محمد هاني غنيم" ،الذي يولى اهتماما كبيرا وغير مسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء المحافظة، ولم يدخر جهدا في الاستجابة السريعة لأي طلب يتعلق بهذه الفئة الهامة بداية من دعمه لإدارة شؤون الاعاقة، وقاعدة البيانات الخاصة بهم، وأول موقع اخباري يهتم بشؤونهم، وتشكيل لجنة لدراسة مشاكل واحتياجات ذوي الهمم، وتوفير كل التيسيرات المطلوبة لكافة الأنشطة والجهود التي تدعم ملف ذوي الإعاقة، معربا عن شكره وتقديره لاستجابة المحافظ الأخيرة وترحيبه لاستضافة بني سويف نهائي دوري كرة الهدف للمكفوفين، مطلع فبراير المقبل

وفي ختام الاحتفالية قام محافظ بني سويف بتسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ، والتي تم توفيرها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك للتيسير عليهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع ، ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ومشاركتهم فرحتهم باحتفالهم السنوي



المحافظ يتحدث مع احد الاهالى



المحافظ يتفقد المشغولات



حديث المحافظ مع المواطنين



محافظ بنى سويف يصافح احدى الاطفال