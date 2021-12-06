محافظ الدقهلية يفتتح 5 مدارس ببلقاس ويؤكد: لتقديم خدمة تعليمية متميزة وتقليل الكثافة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين عددا من المدارس بمركز بلقاس بتكلفة 54 مليون جنيه، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس .

وافتتح المحافظ مدرسة عبدالحميد شهاب الدين للتعليم الأساسي بقرية السماحية علي مساحة 2100 متر مربع ومكونة من 22 فصلا تعليميا بتكلفة 10 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل واطمئن علي سير العملية التعليمية.

كما افتتح " مختار " توسعات مدرسة السبعه للتعليم الأساسي علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 10 فصول تعليميه بتكلفه 5,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه .

وأيضاً افتتح " المحافظ " مدرسة محمد نصار للمكفوفين بقرية الخلاله علي مساحة 3000 متر مربع ومكونه من 14 فصل تعليمي بتكلفة 16,25 مليون جنيه ، بالإضافة إلي تفقد مجمع محمد نصار للصم والبكم علي مساحة 3000 متر مربع ومكونه من 16 فصل تعليمي بتكلفة 18,25 مليون جنيه .

كما افتتح " مختار " توسعات مدرسة النيل للتعليم الأساسي بالحفير والامل علي مساحة 4,400 متر مربع بعدد 8 فصول بتكلفة 4 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والتقي بالطلاب .

وأكد " المحافظ " أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس وللمشروعات القوميه هو بحق إنجاز للدوله المصريه لم يحدث من قبل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال " مختار " إن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو وصول الخدمه التعليميه لكافة الطلاب في القري وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الانشطه الرياضيه عليها.

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .