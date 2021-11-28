محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بـ23 مليون جنيه بمركز المنصورة.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من المدارس بنطاق دائرة مركز المنصورة بتكلفة إجمالية قدرها 23 مليون و815 ألف جنيه، وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وقام الدكتور أيمن مختار صباح اليوم الأحد، بافتتاح توسعات مدرسة ميت محمود الابتدائية، بقرية ميت محمود والمقامة على مساحة 3485 مترا، بعدد 9 فصول، بتكلفة توسعات بلغت 5 ملايين جنيه كما افتتح مدرسة كفر طناح الابتدائية، بقرية بكفر طناح، والمقامة على مساحة 1995 مترا، وتضم 24 فصلا دراسياً، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنية، وافتتح مدرسة الشهيد عبد العزيز علي الابتدائية، بقرية الخليج، والمقامة على مساحة 1950 مترا، وتضم 16 فصلا، بتكلفة قدرت بـ 8 ملايين جنيه وأثني محافظ الدقهلية، على المجتمع المدني، والدور الذي يقوم به من دعم للدولة بكل المشروعات الخدمية التى تقدم فى جميع أنحاء المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قام بافتتاح عدد من المدارس الأسبوع الماضي، بدائرة مركزي بني عبيد ودكرنس، بتكلفة 25 مليون جنيه.

كان على رأس الافتتاحات مدرسة الشهيد محمد محمود أحمد المتولى، بدكرنس میت طريف، تحتوى على 11 فصلا، وتكلفتها 7 مليون، ومدرسة الشهيد محمد محمود أحمد المتولي رسمي لغات دكرنس میت طريف بها 14 فصلا، بتكلفة 9.86مليون، ومدرسة ديرب الخضر الإعدادية بني عبيد، ديرب الخضر، 12 فصلا، بتكلفة 8.28 مليون .