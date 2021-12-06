محافظ الإسكندرية: مستعدون قبل شهور لمواجهة موجة الطقس السيئ

كتب أيمن رمضان

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، إن المحافظة استعدت منذ شهور للنوات التي تشهدها خلال فصل الخريف والشتاء، لافتاً إلى أن نوة "قاسم" جعلت مياه البحر ترتفع لخمس أمتار ما دفعها للخروج إلى الكورنيش ولكن تم شفط كافة المياه.

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء مسجل له ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أن الطاقة الإستيعابية لشبكات المحافظة تبلغ مليون و900 ألف متر وعندما يكون هناك كميات زائدة عن القدرة ناتجة عن مياه الأمطار تعمل كافة أجهزة المحافظة على شفطها وتصريفها على الفور.

وأكد محافظ الإسكندرية أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة من أجل التعامل مع موجة الطقس السئ وتصريف كميات المياه الزائدة عن القدرة الاستيعابية للشبكات،وتابع:"نعمل بشكل مستمر على تطهير الشنايش وطنابر الشبكة".