اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 12:00 ص
محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية جولة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة تمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، وتفقد استعدادات رجال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين فى الشارع للعمل وسط الطقس السيء الذي تشهده المحافظة. وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. 
 
وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتاً أننا مستمرين في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة للحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

طقس الاسكندرية

حالة الطقس

محافظ الاسكندرية

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