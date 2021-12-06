محافظ أسيوط يلتقى وفد وزارة البترول ورؤساء الأندية الرياضية

أسيوط – هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس طارق القلاوى مدير مكتب وزير البترول ووفد الوزارة المرافق له لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات والاستثمارات الجديدة فى قطاع البترول بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير الطرق الرئيسية بالمحافظة وطريق شركة أسيوط لتكرير البترول والتى تعتبر إحدى القلاع الصناعية بالمحافظة ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

حضر الزيارة المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول وكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول والمهندس سيد عبدالنعيم مدير عام مشروعات شركة أسيوط لتكرير البترول.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – أهم مشروعات تكرير البترول بأسيوط وخطة الوزارة لزيادة الاستثمارات والتوسعات خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد والتى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول وسد احتياجات السوق المحلية وبصفة أساسية من السولار والبنزين بالمواصفات الأوروبية والبوتاجاز وفتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة فى تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة فى توفير فرص عمل وخاصة لأبناء المحافظة.

كما ناقش المحافظ سبل المشاركة المجتمعية لشركة تكرير البترول بأسيوط فى دعم مشروعات الطرق وإعادة رصف طريق شركة البترول بقرية جحدم بإعتباره أحد شرايين التنمية التى تخدم مجمع شركات البترول بأسيوط وبعض شركات قطاع الكهرباء والأسمنت، مشيرًا إلى بدء تنفيذ خطة المحافظة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى ومدخل شركة البترول بالتنسيق مع شركات الكهرباء والأسمنت لافتًا إلى جولاته المتكررة بالمنطقة لمتابعة أعمال إعادة الرصف والتطوير بالطرق الرئيسية وإظهار الشكل الجمالى للمدينة موجهًا بإستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها بالمحافظة حاليًا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.

كما ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع رؤساء مجالس إدارات نوادي البداري وأبوتيج وديروط والقوصية لبحث سبل دعم تلك الأندية وحل المشكلات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وأحمد شوقي محبوب مدير عام جهاز حماية أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء مراكز أبوتيج والقوصية والبداري وديروط.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم مشكلات أندية البداري والقوصية وديروط وأبوتيج ومطالبتهم بضرورة توفير أراضي لإقامة ملاعب لها لممارسة الأنشطة المختلفة فضلًا عن فتح بعض المنافذ والمحلات الجديدة بأسوار تلك الأندية لزيادة الموارد الاقتصادية وإيرادات النوادي للانفاق على الأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة بها.

وأعلن المحافظ – خلال الاجتماع – دعمه الكامل لأندية المحافظة ومراكز الشباب وتذليل كافة العقبات لحل جميع المشكلات والاستجابة العاجلة لطلبات تلك الأندية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز وبحث امكانية توفير أراضي أملاك دولة لإقامة ملاعب لبعض الأندية الرياضية لممارسة الأنشطة المختلفة موجهًا تعليماته لرئيس جهاز أراضي أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز لبحث امكانية توفير أراضي أملاك دولة لإقامة ملاعب جديدة عليها لتلك الأندية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بالتواصل المباشر مع رؤساء الأندية بكل مركز وبحث جميع الطلبات وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفى سياق منفصل، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير بشوارع وميادين المراكز والأحياء وتحديداً بحي غرب مدينة أسيوط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وذلك بتركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية بحي غرب لإضفاء المظهر الجمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الإستثمار الأوروبي حيث يشرف علي ادارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط أنه جاري استكمال أعمال تركيب الانترلوك بحي غرب حيث يتم التركيب بشارع مسجد سيدي جلال الدين والدروب المتفرعه منها عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي لافتاً إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مؤكداً على استمرار تجميل وتطوير المناطق والشوارع الجانبية وتحديداً الضيقة لأنها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضع تلك المناطق ضمن اولويات تطوير الحي الجاري تنفيذها.