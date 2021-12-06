كيف يتم تشخيص الأطفال باضطراب التوحد؟.. اعرف الإجابة

كتبت نهير عبد النبى

اضطراب طيف التوحد من أبرز الأضطرابات التي يعانى منها الأطفال الصغار ولكن يجهل الإباء تشخيص المرض مما يؤثر على الأطفال، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا يوجد علاج معروف لاضطراب طيف التوحد ، ولم يكتشف الأطباء أسبابه بالضبط.

كيف يتم تشخيص التوحد؟



عادة ما يقوم الأطباء بتشخيص اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ومع ذلك ، نظرًا لاختلاف الأعراض والشدة اختلافًا كبيرًا ، قد يصعب في بعض الأحيان تشخيص اضطراب طيف التوحد، وفي الوقت الحالي لا يوجد اختبار رسمي واحد لتشخيص التوحد، قد يلاحظ أحد الوالدين أو الطبيب المؤشرات المبكرة لاضطراب طيف التوحد لدى طفل صغير ، على الرغم من ضرورة تأكيد التشخيص.

إذا أكدت الأعراض ذلك ، فعادة ما يقوم فريق من المتخصصين والخبراء بإجراء تشخيص رسمي لاضطراب طيف التوحد يمكن أن يشمل ذلك طبيبًا نفسيًا أو أخصائيًا في علم النفس العصبي أو طبيب أطفال متخصص في النمو أو طبيب أعصاب أو طبيبًا نفسيًا ويشمل:

- فحص النمو



بدءًا من الولادة ، سيفحص طبيبك طفلك للتحقق من تقدم النمو خلال الزيارات الروتينية والمنتظمة، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بإجراء اختبارات فحص موحدة خاصة بالتوحد في عمر 18 و 24 شهرًا بالإضافة إلى مراقبة النمو العامة،إذا كنت قلقًا بشأن نمو طفلك ، فقد يحيلك طبيبك إلى أخصائي ، خاصة إذا كان أحد الأشقاء أو أحد أفراد الأسرة مصابًا باضطراب طيف التوحد.

سيجري الأخصائي اختبارات مثل اختبار السمع لتقييم الصمم / صعوبة السمع لتحديد ما إذا كان هناك سبب مادي للسلوكيات الملحوظة، سيستخدمون أيضًا أدوات فحص أخرى لمرض التوحد .

إذا أشار الاختبار إلى أن طفلك لديه فرصة عالية للإصابة باضطراب طيف التوحد ، فسيحصل على تقييم تشخيصي أكثر شمولاً.

قد يشمل التقييم أيضًا أدوات الفحص. هناك العديد من أدوات الفحص التنموي المختلفة، لا توجد أداة واحدة يمكنها تشخيص مرض التوحد بدلاً من ذلك ، فإن مجموعة من الأدوات ضرورية لتشخيص التوحد.

تتضمن بعض أمثلة أدوات الفحص ما يلي:

-استبيانات الأعمار والمراحل (ASQ)

-مقابلة تشخيص التوحد - مراجعة (ADI-R)

-جدول مراقبة تشخيص التوحد (ADOS)

-مقاييس تصنيف طيف التوحد (ASRS)

-مقياس تقييم التوحد في مرحلة الطفولة (CARS)

-اختبار فحص اضطرابات النمو المنتشرة - المرحلة الثالثة

-تقييم الوالدين للوضع التنموي (PEDS)

-مقياس جيليم لتصنيف التوحد

-أداة فحص التوحد عند الأطفال الصغار والأطفال الصغار (STAT)

-الاختبارات الجينية

على الرغم من أن التوحد معروف بأنه حالة وراثية ، إلا أن الاختبارات الجينية لا يمكنها تشخيص التوحد أو اكتشافه. هناك العديد من الجينات والعوامل البيئية التي يمكن أن تسهم في ASD.